Türkiye Nadir görülen vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Nadir görülen vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Türkiye

Nadir görülen vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 00:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas’ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı. Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Cedit paşa mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.

Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, “Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış” dedi.

SİVAS (İHA) 

İlgili Haberler
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeliAkyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
24 Ocak
Rauf Tamer
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Hakan Çelik
2021’de dış ticarette ciddi fırsatlar var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi