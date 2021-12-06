Magazin Nafaka borcunu ödemeyen Kaan Girgin'e hapis cezası

Nafaka borcunu ödemeyen Kaan Girgin'e hapis cezası

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Nafaka borcunu ödemeyen Kaan Girgin'e hapis cezası

Doktor Seran Göçer ikinci kez mahkemeye başvurdu, oyuncu Kaan Girgin hapis cezası aldı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Doktor Seran Göçer, on üç yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Kaan Girgin'e, doğumundan bu yana şahsi bir ilişki kurmadığı kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

Mahkeme, Seran Göçer’in açtığı davayı kabul ederek, kızının soyadının değiştirilerek ‘Göçer’i kullanmasına karar vermişti.

'NAFAKA BORCUNU ÖDEMEDİ'

Hürriyet'in haberine göre; Seran Göçer, çocuğuna mahkemece hükmedilen nafakayı ödemediği iddiasıyla oyuncu Kaan Girgin ile ikinci kez mahkemelik oldu.

Avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’ne dava açan Göçer’in dilekçesinde, “İcra ilamında yazılan ödeme koşullarına uymayan Kaan Girgin, 166 bin lira nafaka borcunun 60 bin lirası hariç icra müdürlüğüne bir ödeme yapmamıştır. Mahkeme kararını yerine getirmeyen Girgin’in tazyik hapsine çarptırılmasını talep ediyoruz” denildi.

Davanın son duruşmasında mahkeme, Kaan Girgin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

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