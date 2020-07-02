Galatasaray'da Yuto Nagatomo dönemi resmen sona erdi. Sezonun ikinci yarısında sözleşmesi dondurulan Japon sol bek, sarı kırmızılı takım ile son idmanına çıktı. Teknik heyet ve futbolcularla vedalaşan Nagatomo, gözyaşlarına engel olamadı. Tecrübeli futbolcu, 2 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyiyordu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Nagatomo ile uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Terim, Japon futbolcu hakkında geçmiş dönemlerde de övgü dolu sözler kullanmış ve Nagatomo'nun beraber çalıştığı en profesyonel futbolculardan biri olduğunu söylemişti. 2018 yılında Galatasaray'a kiralık gelen Yuto Nagatomo, aynı sezonun sonunda bonservisiyle birlikte sarı kırmızılı takıma transfer olmuştu. Nagatomo, Galatasaray kariyerinde 65 maça çıkarken 3 gol ve 7 asist kaydetmişti.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sözleşmesi dondurulan Nagatomo'nun yerine Marcelo Sarrachi kiralanmıştı. Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Temmuz Pazar günü Süper Lig'de kritik maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Marcao, Luyindama, Muslera ve Lemina bu maçta da forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.



