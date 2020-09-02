Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, 7 ayrı suç kaydı çıkan Tarık Öztürk emniyetteki ilk ifadesinde darp ettiğini kabul ederek şunları söyledi:

"Benden şarj aleti sordu. Ben de yardımcı olayım dedim. Tartışma çıktı, taksiye binerken darp ettim..." Tanımadığı iki kişi tarafından acımasızca darp edilen Nagehan Bıyıklı (22) şüphelilerin yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bıyıklı, "Sonunda bitti. Beni darp edenler yakalandı. O iki cani artık gözaltında. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tek beklentim o canilerin hak ettikleri cezayı alması. Bu olayda yanımda olan gasp ve cinayet büro amirlerine çok teşekkür ederim. Umarım böyle bir olayı hiçbir ana evladı bir daha yaşamaz" dedi.





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"Güzelliğine çok güveniyorsun"

29 Ağustos Cuma günü İstanbul Bostancı'da arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gitmek için taksiye binmek üzere durakta bekleyen Nagehan Bıyıklı, iki erkeğin önce sözlü tacizine uğradığını ardından da acımasızca darp edildiğini iddia etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nagehan Bıyıklı, "Gece mekandan çıktım. Evime gitmek üzere taksi bekliyordum. Yanıma daha önce hiç tanımadığım iki kişi geldi. Bana gideceğin yere biz bırakalım dediler. Ben de gerek yok taksiyle giderim dedim. Ardından birisi geldi göğsüme dokunmaya çalıştı. Ben de elimle kendimi korumaya çalıştım. Ardından bir taksi gördüm ona doğru gitmeye çalıştım. Bir anda bana saldırdılar. Tekme ve yumruk peş peşe geldi. Kendilerini reddettim diye çıldırdılar. 'Güzelliğine çok güveniyorsun, onu elinden aldım. Artık beni unutamazsın' dedi bana. Bilincim kapanmış, Çevredekilerin yardımıyla hastaneye gittim" dedi.

2 kişi gözaltına alındı

Şikayet üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Nagehan Bıyıklı'yı acımasızca darp eden şüpheli Tarık Öztürk ve ikiliyi ayırmak için gelen R.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Şarj aleti istedi tartıştık"

Tarık Öztürk, emniyette verdiği ilk ifadede Bıyıklı'yı darp ettiğini kabul ederek şunları söyledi:

"Ben aileme ait restorandan çıktım. Taksi için durağa gittim. Kadın benden şarj aleti sordu. Ben de restoranda vardır gidelim dedim. O da kabul etmedi. Alkollüydü, tartışma çıktı. Bana küfür ve hakaret etti. Taksiye binecekken darp ettim."





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