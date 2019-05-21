Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasındaki büyük sürprizi ada konseyinde açıkladı. Ilıcalı, Survivor'a damga vuran eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini duyurdu. Survivor'a gelecek olan eski yarışmacılardan ikisinin ismini de açıklayan Acun, Nagihan ve Ogeday'ın Dominik'e geleceğini söyledi.

"HAZIRLIKSIZ GİDİYORUM"

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından ise Nagihan Karadere, Survivor 2019 macerası öncesinde bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, "Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana" notunu yazdı.

SURVIVOR'DA ESKİ VE YENİ YARIŞMACILAR KARŞI KARŞIYA GELECEK

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da Türk ve Yunan yarışmacıların karma takım olarak, eski yarışmacılara karşı mücadele edeceğini söyledi. Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor. Ben Türk yarışmacılardan ikisini söylüyorum. Nagihan ve Ogeday gelecek. Eğlenceli yarışmalar olacak. Kazanan isimler ödüle kavuşacak" dedi. Yunan yarışmacılardan gelecek olan ismin ise Melina olacağı açıklandı.