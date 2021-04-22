Magazin Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası vefat etti

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası vefat etti

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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası vefat etti

Milli atlet ve eski 'Survivor' yarışmacısı Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi geçirdi. 50 yaşındaki Karadere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 Nisan 2021, Perşembe 08:21 Son Güncelleme:
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2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

NAGİHAN'IN DEĞİŞİMİ

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi Nagihan Karadere, şimdilerde bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapıyor.

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