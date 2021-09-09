Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, ilk dünya rekorunu henüz 16 yaşındayken kırdı, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu ve 1986 yılında Türkiye’ye iltica etti. İşte, Naim Süleymanoğlu’nun başarılarla dolu hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler…





NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Dünyanın en başarılı sporcuları arasına adını yazdıran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.

Cep Herkülü lakabı ile anılan Naim Süleymanoğlu, halter kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla, bu lakabının hakkını sonuna kadar verdiğini ispatladı.

Halterde ilk dünya rekorunu henüz 16 yaşındayken kıran Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçildi.

Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak isteyen Naim Süleymanoğlu, 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

Naim Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümeti tarafından Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Naim Süleymanoğlu, o tarihten sonra şampiyonalarda Türkiye’yi temsil etti.

Türkiye’yi temsil eden milli sporcu 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etti ve üst üste 3 defa olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçti.

Kariyeri boyunca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve 46 dünya rekoruna imza atan Cep Herkülü, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim oldu.

1988 Seul Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında bir üne kavuşan Süleymanoğlu, 3 Ocak 1988 tarihinde Time dergisine kapak oldu. 2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine seçildi.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği sebebiyle 50 yaşında hayata veda etti. Süleymanoğlu'nun cenaze törenine spor, siyaset ve iş dünyasından binlerce kişinin katıldığı törenle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Efsane haltercinin cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı.