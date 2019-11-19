Naim Süleymanoğlu ölümünin ikinci yılında kabri başında anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu (1967-2017) vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

19 Kasım 2019, Salı 07:52 Son Güncelleme:
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Naim Süleymanoğlu ölümünin ikinci yılında kabri başında anıldı

Edirnekapı Mezarlığı’ndaki törende Süleymanoğlu Ailesi, adını taşıyan lisenin öğrencileri, Türkiye Halter Federasyonu üyeleri hazır bulundu.

‘Cep Herkülü’nde Naim Süleymanoğlu’nu oynayan Hayat Van Eck törendeydi

Dikkat çeken bir isim de 22 Kasım’da vizyona girecek ‘Cep Herkülü’ filminde Süleymanoğlu’nu canlandıran oyuncu Hayat Van Eck oldu.

3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu

Süleymanoğlu 50 yıllık hayatına 3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu sığdırmıştı.

46 rekorun da sahibi olan efsane halterciye ‘Cep Herkülü’ lakabı takılmıştı.

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