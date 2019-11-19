Naim Süleymanoğlu ölümünün ikinci yılında kabri başında anıldı
Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu (1967-2017) vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Edirnekapı Mezarlığı’ndaki törende Süleymanoğlu Ailesi, adını taşıyan lisenin öğrencileri, Türkiye Halter Federasyonu üyeleri hazır bulundu.
‘Cep Herkülü’nde Naim Süleymanoğlu’nu oynayan Hayat Van Eck törendeydi
Dikkat çeken bir isim de 22 Kasım’da vizyona girecek ‘Cep Herkülü’ filminde Süleymanoğlu’nu canlandıran oyuncu Hayat Van Eck oldu.
3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu
Süleymanoğlu 50 yıllık hayatına 3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu sığdırmıştı.
46 rekorun da sahibi olan efsane halterciye ‘Cep Herkülü’ lakabı takılmıştı.
Bu haberi de okudularHayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı, çok bedel ödedi
Bu haberi de okudularCep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'ndan beklenen fragman geldi