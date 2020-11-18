Naim Süleymanoğlu vefatının 3. yılında anılıyor

Olimpiyat,Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu vefatının üçüncü yılında özlem ve saygı ile anılıyor.

Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katılmıştı. Süleymanoğlu'nun mezarı Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunuyor.













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