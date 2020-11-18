Naim Süleymanoğlu vefatının 3. yılında anılıyor
Türkiye'nin yetiştirdiği dünyaca ünlü efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında henüz 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı.18 Kasım 2017 tarihinde vefat eden Naim Süleymanoğlu, ölümünün 3. yılında da unutulmadı.
18 Kasım 2020, Çarşamba 12:26 Son Güncelleme:
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Olimpiyat,Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu vefatının üçüncü yılında özlem ve saygı ile anılıyor.
Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmişti.
19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katılmıştı. Süleymanoğlu'nun mezarı Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunuyor.
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