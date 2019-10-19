Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck: Tüm videolarını defalarca izledim
Efsane halterci Naim Süleymanoğlu, Kasım 2017’de vefat etmişti
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan ‘Cep Herkülü’, 22 Kasım’da vizyona girecek.
'Onu oynamak benim için büyük gurur'
Şampiyonu canlandıran Hayat Van Eck, “Naim Süleymanoğlu’nun katıldığı tüm şampiyonaların videolarını defalarca izledim. Onu oynamak benim için büyük gurur” dedi.
Filmde Naim Süleymanoğlu’nun annesine Selen Öztürk, babasına Yetkin Dikinciler hayat veriyor.
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