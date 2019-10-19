Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan ‘Cep Herkülü’, 22 Kasım’da vizyona girecek.

'Onu oynamak benim için büyük gurur'

Şampiyonu canlandıran Hayat Van Eck, “Naim Süleymanoğlu’nun katıldığı tüm şampiyonaların videolarını defalarca izledim. Onu oynamak benim için büyük gurur” dedi.

Filmde Naim Süleymanoğlu’nun annesine Selen Öztürk, babasına Yetkin Dikinciler hayat veriyor.

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