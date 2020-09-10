Nainggolan için Inter kararını verdi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda. Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz" dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler" dedi.



