Destekten, ücretsiz izne çıkarılan ancak kısa çalışmadan yararlanamayan veya iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler yararlanıyor. “Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak” diyen Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Ocak’a kadar sürecek.

Müracaat nereye?

Nakdi ücret desteğinden faydalanmak için sözleşmesi fesih nedeniyle İşkur’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapmasına gerek yok. 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi fesih nedeniyle İşkur’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunmayan işsizlerin, ‘https://esube.skur.gov.tr’ internet adresinden veya e-Devlet’ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunması yeterli.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesapta

Devlet karşılıyor

İşverenlerin yaşadıkları geçici olumsuz durumlar nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılmasına kısa çalışma deniyor. Bu kapsamda olan işçilere, çalışmadıkları süreler için Kısa Çalışma Ödeneği veriliyor. Ödeneği işveren değil, devlet sağlıyor. 26 Mart’ta 3 ay süre için başlayan, sonra birer ay uzatmayla 31 Temmuz’a ardından da 31 Ağustos’a kadar devam eden kısa çalışmada, en son 2 ay eklenerek 31 Ekim’e kadar süre tanınmıştı.

4 kez uzadı

26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Kararı ile süre dördüncü kez uzatıldı. Yani uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek. Böylece kısa çalışmadan yararlanılan süre ise 9 aya çıkmış olacak. TBMM’ye sunulan istihdam paketine göre ise Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının bitiş tarihi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Ödeneğin ekim taksitleri bugün (5 Ekim) itibarıyla hesaplara yatacak.

Son 3 yılda 600 gün şartı

Diğer yandan işsizlik ödemeleri de bugün itibarıyla hesaplara geçmiş olacak. İşsizlik ödemesi için, çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranıyor. Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.