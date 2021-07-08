Haziran ayında sonuncusu ödenecek olan nakdi ücret desteği, (İşsizlik ödeneği) pek çok çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde daha bir önem kazanan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklamayı Bakan Bilgin yaptı ve Haziran ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman ödeneceği konusu netlik kazandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin azaltılması için, 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.