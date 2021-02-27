Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? 1431 liraya kadar ödeniyordu

Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla pek çok destek devreye alınmıştı. Bunlardan biri de işten çıkarma yasağının getirilmesi ve buna paralel olarak 17 Nisan 2020’de ücretsiz izin uygulamasının başlatılmasıydı. Ücretsiz izin uygulaması kapsamında verilen nakdi ücret desteği ödemelerinde süre de 17 Mart 2021’e kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı’nın ihtiyaç duyulması halinde ücretsiz izin desteği süresini Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

IŞ DÜNYASI HAZIR MI?

Vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak mart itibarıyla iller bazında kademeli normalleşmeye geçilmesi planlanıyor. Normalleşmeye başlansa bile, hemen tam kapasite çalışılamayacağı ve biraz daha zamana ihtiyaç duyulacağını belirten iş dünyasından, 19 gün sonra bitecek çalışanlara yönelik nakdi ücret desteğinde sürenin biraz daha uzatılması yönünde talepler var. Istihdamı korumak adına bu sürenin bir kez daha uzatılabilmesi ihtimal dahilinde.

1.431 LIRAYA KADAR

Işveren, işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanı ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu durumda da devlet ücretsiz izne çıkarılanlara, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik maaşı alamayanlara nakdi ücret desteği veriyor. Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak nakdi ücret desteğine de zam geldi. Nakdi ücret desteğinde daha önce 1.177 lira olan aylık ödeme zamla birlikte, 1.431 liraya çıktı. Yani günlük nakdi destek tutarı 39.24 liradan 47.70 liraya yükselmiş oldu. Şubat ayına ait nakdi destek de martın başında ödenecek.

UYMAYAN IŞVERENE CEZA VAR

Fesih yasağına rağmen, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışı olmayan işçiyi çıkaran işverene, brüt asgari ücret tutarında idari para cezası veriliyor. Ayrıca izinli gösterilip çalıştırılan işçi için de işverene para cezası verilmesinin yanında, ödenen nakdi ücret desteği de yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınıyor.