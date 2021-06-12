



Halk arasında ücretsiz izin parası olarak bilinen nakdi ücret desteğine ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Mayıs ayı nakdi ücret desteklerinin 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlamasının ardından pek çok kişi “Ücretsiz izin parası uzar mı?” araştırması yapmaya başladı…

Mayıs ayı nakdi ücret destekleri Haziran ayının ilk haftasında hesaplara yattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı bulunan kişilerin ödemeleri ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirildi.

Diğer yandan İŞKUR’un "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." İfadeleri kullanıldı.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI UZAR MI?

Ücretsiz izin paralarının uzayıp uzamayacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Konunun 21 Haziran tarihinde gerçekleşeceği duyurulan Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi ücret desteği, koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak 2020 Nisan ayında uygulanmaya alınmıştı. Ücretsiz izin paraları,4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları süreç için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından ödenmektedir.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİYOR?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi sebebiyle İŞKUR'a yapılmış olan işsizlik ödeneği başvurusu bulunanlar ve ödeneğe hak kazanamayan işsizler, nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.