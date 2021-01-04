Ekonomi Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak’ta yapılacak

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak’ta yapılacak

Ekonomi

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak’ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını söyledi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, “Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Ocak’ta yapacağız” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği’nin Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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