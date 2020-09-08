Ekonomi Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Ekonomi

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

08 Eylül 2020, Salı 10:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak 

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

Nakdi Ücret Desteği sorgulama 

Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini e-Devlet'e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Nakdi Ücret Desteği nedir? 

Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeniyor.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit 6-7 Eylül’de özür dilemişti
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye nükleer arayışa girer mi?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Yeni ay, beyaz sayfa
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 34 milyar liraya yaklaştı