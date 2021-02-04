Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih belli oldu
Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak.
04 Şubat 2021, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.
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