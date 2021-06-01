Ekonomi Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Ekonomi

Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına dair nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.

01 Haziran 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.


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