Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına dair nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.
01 Haziran 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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