Nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs’ta sona ermesi beklenirken, açıklanan son kararla işsizlik ödeneği olarak bilinen nakdi ücret desteği 20 Haziran’a uzatılmıştı. Ödemeler her ayın ilk haftalarında çalışanların hesaplarına yatmaya devam ediyordu. Şimdi, Nakdi ücret desteği Temmuz ayı paraları ne zaman yatacak? araştırması yapıyor. Ödemeler E devlet 2021 nakdi ücret desteği sorgulama ekranından takip edilebiliyor…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (İŞSİZLİK MAAŞI) UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

İşsizlik maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteği koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında yaklaşık 15 aydır binlerce vatandaşa ödendi. Ödemelerin 17 Mayıs tarihinde son bulması beklenirken, bu tarih 30 Hazirran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

İş çevrelerinden nakdi ücret desteğinin devam etmesine ilişkin beklenti devam ediyordu ancak ödemelerin uzatılması konusunda bir karar alınmadı ve işsizlik ödeneği 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle son buldu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TEMMUZ AYI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Son ödeme olan Temmuz ayı nakdi destek ödemeleri önümüzdeki hafta Pazartesi gününden Cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.

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