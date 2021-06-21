Nakdi ücret desteği uzar mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanların faydalanabildiği nakdi ücret desteği, her ay çalışanların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Diğer yandan süresi uzatılan nakdi ücret desteğinin belirtilen süresi de sona ermek üzere. Ücretsiz izin maaşı alan pek çok vatandaş ise son günlerde Nakdi ücret desteği uzar mı? sorusunun yanıtı hakkında araştırma yapıyor…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Halk arasında ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteği yaklaşık bir yıldır, pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara ödeniyor. 17 Mayıs tarihinde sona ereceği açıklanan ücretsiz izin maaşının 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAR MI?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak 21 Haziran günü gerçekleşecek Kabine toplantısında söz konusu desteğin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte ayrıntıların koronavirüs ekonomik tedbirleri hakkında bir çok konunun aydınlığa kavuşacağı tahmin ediliyor.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Sene başında asgari ücrete yapılan zamla beraber ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.