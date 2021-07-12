Nakdi ücret desteği, pandemi döneminde işten çıkan vatandaşlara bir nebze de olsa destek sağlamıştı. Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan ve halk arasında işsizlik maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteğinin süresi bir ay kadar uzatılmış ve 30 Haziran tarihinde son bulmuştu. Peki, Kabine toplantısında işsizlik maaşı uzatılır mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILACAK MI?

2020 Nisan ayında başlayan nakdi ücret desteğinin mayıs ayında sona ermesi beklenirken, alınan yeni bir kararla 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte günlük 47,70 TL olan işsizlik maaşının uzayıp uzamayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA İŞSİZLİK MAAŞI UZATILIR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşmasında alınacak kararları açıklaması bekleniyor. Özellikle bugünün ana gündem maddesinin Kurban Bayramı tatili olması beklenirken, işsizlik maaşının da ele alınabileceği konuşuluyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin azaltılması için, 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.