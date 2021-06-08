Nakdi ücret ödemeleri bugün hesaplarda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret ödemelerinin bugün hesaba yatırılacağını duyurdu.

MAYIS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BUGÜN ÖDENİYOR

8 Haziran'da ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar için nakdi ücret desteği başvurusu yapılır. Söz konusu başvuruyu işverenin yapması gerekir.

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2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.