Nakit kullanımına dikkat! İhaneti anlamanın 11 yolu

İngiliz ilişki danışmanı Kate Taylor, partnerlerini aldatan insanların kendilerini nasıl ele verdiğini sıraladı:

1- Hediye tembelliği başlar. Özel günleri önemsemez. Veya kendisinden beklenmeyen sürpriz hediyeler alarak suçluluğunu gizler.

2- Müzik ve yemek zevki değişir.

3- Kirli çamaşırlarıyla kendisi ilgilenir. “Makine bittiyse çamaşırlarını kendin alır mısın?” diye sorup tepkisini ölçebilirsiniz.

4- Sevişirken gözlerini kapatır. Orgazm süresi uzar.

5- Gece mesajlaştığı için uykusuz kalır. Size yatakta kahvaltı keyfi hazırlayarak vicdanını rahatlatmaya çalışır.

6- Şüphe uyandırınca sizi güvensizlikle suçlar. Hatta bu durumu evden uzaklaşabilmek için kavga bahanesine çevirir.

7- Evde süt, ekmek bittiğinde markete gitmeye eskisinden daha çok hevesli olur.

8- Sosyal medya hesaplarında sizden bahsetmez.

9- Evdeki kablosuz ağ bağlantılarına yeni bir cihaz da eklenir.

10- Eskisine göre daha çok nakit para taşımaya başlar.

11- Arkadaşları size soğuk davranmaya başlar.







