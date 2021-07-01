Aşk & İlişkiler Nakit kullanımına dikkat! İhaneti anlamanın 11 yolu

Nakit kullanımına dikkat! İhaneti anlamanın 11 yolu

Aşk & İlişkiler

Nakit kullanımına dikkat! İhaneti anlamanın 11 yolu

Bir ilişkide başınıza gelebilecek belki de en kötü şeylerden biri aldatmadır. Aldatılınca, 'Nasıl bunca zaman fark edemedim?' diye düşünür durur insan. Ancak ilişki uzmanlarına göre, aldatan birinin sergilediği 11 temel tavır var.

01 Temmuz 2021, Perşembe 10:10 Son Güncelleme:
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İngiliz ilişki danışmanı Kate Taylor, partnerlerini aldatan insanların kendilerini nasıl ele verdiğini sıraladı:

1- Hediye tembelliği başlar. Özel günleri önemsemez. Veya kendisinden beklenmeyen sürpriz hediyeler alarak suçluluğunu gizler.

2- Müzik ve yemek zevki değişir.

3- Kirli çamaşırlarıyla kendisi ilgilenir. “Makine bittiyse çamaşırlarını kendin alır mısın?” diye sorup tepkisini ölçebilirsiniz.

4- Sevişirken gözlerini kapatır. Orgazm süresi uzar.

5- Gece mesajlaştığı için uykusuz kalır. Size yatakta kahvaltı keyfi hazırlayarak vicdanını rahatlatmaya çalışır.

6- Şüphe uyandırınca sizi güvensizlikle suçlar. Hatta bu durumu evden uzaklaşabilmek için kavga bahanesine çevirir.

7- Evde süt, ekmek bittiğinde markete gitmeye eskisinden daha çok hevesli olur.

8- Sosyal medya hesaplarında sizden bahsetmez.

9- Evdeki kablosuz ağ bağlantılarına yeni bir cihaz da eklenir.

10- Eskisine göre daha çok nakit para taşımaya başlar.

11- Arkadaşları size soğuk davranmaya başlar.


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