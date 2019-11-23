Nallıhan Belediyesi, Başkent Ankara Meclisi ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfının (TÜRKÇEV) düzenlediği yarışmanın ödül töreni, Ankara Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yaptığı konuşmada, bazen tek bir karenin koca bir romanın anlattığından çok daha fazlasını anlatabildiğini belirterek, şehirler ve kültürün özellikle fotoğraf yarışmalarıyla desteklenmesinin, fotoğraflarda da şehirlere ilişkin tanıtım materyalinin çoğaltılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Yavuz, Nallıhan’ın sahip bulunduğu doğal güzellikleri ve korunmuş tarihi dokusuyla dikkate değer bir kültür ve turizm destinasyonu olduğunu dile getirerek, "Bizlerin görevi de Nallıhan’ın önce Ankara içinde, daha sonra Türkiye içinde tanıtımına destek olmak, onu bir kültür turizm destinasyonu haline getirmek. Hem doğa tutkunları hem fotoğraf tutkunları için Nallıhan hemen yanı başımızda çok güzel bir merkez." diye konuştu.

"Şaheserlerin canlılarını göstermekle yükümlüyüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da doğayı, çevreyi ve yaratılan her şeyi Yaradan’dan ötürü sevmek ve kıymetini bilerek korumak gerektiğini ifade etti. Ankara’da nice hazinelerin gizli olduğunu ancak başkentte yaşayanların bile bunu henüz tam olarak bilmediğine işaret eden Karaaslan, tanıtım için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Karaaslan, şöyle konuştu: "Bizler bugün Nallıhan’ın hem ekolojik değerleriyle hem biyolojik çeşitliliğiyle hem jeofizik yönü hem peyzaj değerleriyle hem bütün bu balıkçıl kuşlar başta olmak üzere kuşların uğrak noktası olmasıyla çok büyük bir değere sahip olduğunu biliyoruz ama bugünden itibaren bunu anlatmakla yükümlüyüz. Çocukları, torunları alıp bu resimlerde gördüğümüz şaheserlerin canlılarını göstermekle yükümlüyüz."

"Ankara’mız merkeziyle, taşrasıyla bir mücevher şehir"

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da ilk foto safari yarışmasını düzenlerken amaçlarının avcılığın silahla değil, fotoğraf makinesiyle yapılmasını özendirmek olduğunu söyledi. Bu konuda ciddi mesafe katettiklerini belirten Ceylan, yarışma vesilesiyle Türkiye genelindeki kuş ve doğa fotoğrafçısı sayısının arttığını kaydetti.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara’mız gerçekten merkeziyle, taşrasıyla bir mücevher şehir aslında, coğrafi zenginlikleriyle bulunmaz bir yer ama maalesef bu konuda eksiğimiz var. Ne Ankara merkezini ne de taşramızı yeterince tanıyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizle Ankara’nın merkeziyle beraber taşrasını da tanıyacağız. Nasıl Nallıhan kuş türleriyle gerçekten bir cennetse diğer bütün ilçelerimizin de ayrı ayrı cennetleri, güzel yerleri var. Bunları inşallah beraber keşfederiz." Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da çok önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini, Ankara’nın gelişmesi, güçlenmesi adına bu tarz etkinlikleri çok önemsediklerini ifade etti.

Baran, "Burada tabii ki bir kuş cenneti var. Önemli olan onlara hiç zarar vermeden, yaşamlarına katkı da sağlayarak, bütün güzelliklerini ortaya koymak. Bu resim sergisi bunu ifade ediyor. O bakımdan ben çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Baran, perşembe günü düzenlenecek ve 3 gün sürecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinliğine tüm katılımcıları davet etti.

"Fotoğraf avcıları rastgele"

Proje Koordinatörü, Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan da Başkent Ankara Meclisi’nin kuruluşundan bugüne kadar kültür ve sanat değerlerini, tarihi, milli, manevi ve doğal varlıkları korumak amacıyla birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı. Arıkan, şunları kaydetti: "’Fotoğraf avcıları rastgele’ sloganıyla yola çıkarak 6. düzenlediğimiz foto safari yarışmamızın ana amacı da çevre sorunlarının, doğa ve yaban hayatı üzerinde yarattığı baskılarının giderek arttığı günümüzde, doğada yaşam mücadelesi veren varlıklarımızı korumak, onlarla ilgili duyarlılığı, bilgiyi, sevgiyi artırmanın yanı sıra hayvanların silahla yok edilmesi yerine fotoğraf avcılığıyla ölümsüzleştirilmesini sağlamaktır."

Projenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Arıkan, fotoğrafları çekerek doğal varlıkları ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçılarını da kutladı. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa Yavuz, Karaaslan, Ceylan, Arıkan ve Baran’ın yanı sıra Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yarışmacılar ve davetliler katıldı. Törenin ardından protokol üyelerince açılan sergi, 1 Aralık Pazar’a kadar açık kalacak.

AA