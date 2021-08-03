Namık Kemal sözleri: Özlü ve vatan, Türkçülük, aşk, intibah sözleri

Namık Kemal sözleri, insanların içinde barındırdığı özellikle vatan, Türkçülük, aşk, intibah konularındaki hisleri, kelimelere dökmenin bir yolu olarak kullanılıyor. Özlü ve değerli Namık Kemal sözleri, bir yandan insanların duygu dünyasını gözler önüne sererken, diğer yandan da okuyan ve dinleyenleri derin bir etki altında bırakıyor. İşte Namık Kemal’in özlü ve vatan, Türkçülük, aşk, intibah üzerine sözleri

NAMIK KEMAL’İN ÖZLÜ SÖZLERİ

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

Ne sin iledir ne sal iledir, ne cah iledir, ne mal iledir, beyim ululuk, kemâl iledir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.

Düşene gülen acıyandan çok bulunur.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.

Yüksel ki yerin bu yer değildir; dünyaya gelmek hüner değildir.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Hokkamı dilenci çanağı, kalemimi iktidar değneği yapmayacağım.

Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini? Atatürk’ün bu soruya cevabı: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; bulunur kurtaracak baht-ı kara mâderini!

Pis kokuyor dediler geziye. Analarımız geldi, cenneti bize getirdi. Analara kıymayın efendiler!

NAMIK KEMAL’İN VATAN, TÜRKÇÜLÜK, AŞK, İNTİBAH ÜZERİNE SÖZLERİ

Kimse takdir edemez âlemde kendi mahiyetini reyi ile / münferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide bile (kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz.)

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz. Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır. Hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır

Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Halkına zulmü reva gören bir anlayışı lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz!

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır.



