Nancy Wilson kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Caz müzik sanatçısı Nancy Wilson 81 yaşında hayatını kaybetti. 3 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü sanatçının yaşamını yitirmesinin ardından hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.

NANCY WİLSON KİMDİR?

Nancy Wilson 20 Şubat 1937'de Chillicothe, Ohio, ABD'de doğdu.

1950'li yıllarda jazz-pop vokalisti yetenekleriyle donanmış, 1960 ve '70'li yıllarda ise pop-soul müzikte diva olmuş, 3 kez Grammy ödüllerini kazanmış olan cazın divalarından Nancy Wilson, 81 yaşında California'nın Pioneertown kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

Uzun ve başarılı kariyerinde, Wilson Amerikan standartlarında jaz balatları, Broadway gösteri müzikleri, R&B tarzında karşıları ve orta dereceli pop şarkılarıyla tanındı. 1960'larda The Beatles'ın ardından albümleri en çok satan ismi olmayı başarmış.