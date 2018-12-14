Nancy Wilson kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?
Grammy ödüllü Nancy Wilson hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberini menajeri duyurdu. Peki, 81 yaşında hayata gözlerini yuman "Nancy Wilson kimdir?
Caz müzik sanatçısı Nancy Wilson 81 yaşında hayatını kaybetti. 3 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü sanatçının yaşamını yitirmesinin ardından hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.
NANCY WİLSON KİMDİR?
Nancy Wilson 20 Şubat 1937'de Chillicothe, Ohio, ABD'de doğdu.
1950'li yıllarda jazz-pop vokalisti yetenekleriyle donanmış, 1960 ve '70'li yıllarda ise pop-soul müzikte diva olmuş, 3 kez Grammy ödüllerini kazanmış olan cazın divalarından Nancy Wilson, 81 yaşında California'nın Pioneertown kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.
Uzun ve başarılı kariyerinde, Wilson Amerikan standartlarında jaz balatları, Broadway gösteri müzikleri, R&B tarzında karşıları ve orta dereceli pop şarkılarıyla tanındı. 1960'larda The Beatles'ın ardından albümleri en çok satan ismi olmayı başarmış.