Nandina Bonsai bitkisi nasıl yetişir? Nandina Bonsai bitkisi bakımı nasıl yapılır?
Son zamanların en çok tercih edilen bitkilerinden bir türü de Bonsai çeşitleridir. Bodur ağaç olarak adlandırılan ve görüntüsüyle dekorasyona oldukça estetik bir görüntü katan Bonsai türü bitkiler özel bakım ister. Nandina Bonsai bitkisi bakımı hakkında bilgi almak istiyor ve Nandina Bonsai bakımı nasıl yapılır merak ediyorsanız "Nandina Bonsai bitkisi nasıl yetişir, Nandina Bonsai bitkisi bakımı nasıl yapılır?" haberimize göz atın.
14 Şubat 2020, Cuma 17:10 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle ev dekorasyonlarının son zamanlarda en çok trendi haline gelen Nandina Bonsai bitkisi özel bakım ister. Eğer Nandina Bonsai bakımı nasıl yapılır merak ediyorsanız "Nandina Bonsai bitkisi nasıl yetişir, Nandina Bonsai bitkisi bakımı nasıl yapılır?" detaylar haberimizde.
Nandina Bonsai bakımı
- Minyatür ağacınızın sulamasına özen göstermelisin. Bonsainizi ne çok sulayın nede kuru bırakın. Toprağı nemli olsun kurumaya başlayınca tekrar nemlendirin.
- Toprağının her yerinin nemli olduğundan emin olun.
- Nandina bonsai, 12 - 13 derecenin altında kolay kolay yaşayamaz. Bu nedenle soğuk ortamda bırakmayın.
- Yılda ortalama 4 defa vitamin ile besleyin. Her mevsim başında vitamin ile beslerseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız.
- Nandina Bonsai, budanmayı çok sever. İstediğiniz zaman budama işlemi yapabilirsiniz. Özellikle alt dallarını keserseniz gövdesi daha rahat gelişir.
- Saksı değiştirirken toprağının kuru olduğundan emin olun. Bu sayede saksı değişimi sırasında kökler zarar görmez.
- Ortalama 2 - 3 yılda bir toprağını değiştirin. Bonsai aynı toprakla daima kalmaz. Çünkü bu Bonsainin beslenmesine engel olur.
- Bonsai bitkileri kapalı ve karanlık ortamları çok sevmez. Bu nedenle gündüz olabildiğince aydınlık alanda bakmalısınız.
- Bonsai bitkisi salon bitkisi gibi olduğu için hava akımına maruz kalmayı asla sevmez.
- Bonsai aydın ortam ister fakat kesinlikle güneş ışığına direkt maruz kalmayı sevmez.
- Bonsai bitkisinin yapraklarını zaman zaman fısfısla duş aldırmayı ihmal etmeyin.