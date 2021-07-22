Nane limon denilen besin nane, limon ve suyun birleşmesiyle bir çay gibi hazırlanarak sıcak içecek haline getirilmektedir. İşte nane limonun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

-Kış aylarında tüketilen bitkisel bir çaydır.

-Enfeksiyonlara karşı etkilidir.

-Boğazı rahatlatmaktadır.

-Kuru ya da taze nane kullanılarak hazırlanabilmektedir.

-Nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı olumlu etkileri vardır.

-Sindirimi kolaylaştırmaktadır.

-Mideyi rahatlatmaktadır.

-Mide bulantısını geçirmektedir.

-Mevsimsel alerjilere karşı da etkilidir.

-Boğaz kuruluğunu gidermektedir.

-Kuru öksürüğü geçirmektedir.

-Kas ağrılarını geçirmektedir.

-Kronik ağrıları geçirmektedir.

-Kalp çarpıntısına iyi gelmektedir.

-Diş ağrısına karşı etkilidir.

-Ağız kokusunu geçirmektedir.

-Yeni doğum yapmış annelerde anne sütünü arttırmaktadır.

-Antioksidan etkisi bulunmaktadır.

-C vitamini bakımından oldukça zengindir.

Nane limonun iyi geldiği hastalıklar şöyle sıralanmaktadır:

-Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bağışıklık sistemini çökerten hastalıklara karşı iyi gelmektedir.

-Şekeri ve kan dolaşımını düzenlemektedir. Şeker hastalarına iyi gelmektedir.

-Sakinleştirici etkisi vardır. Bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Örneğin yoğun ve stresli geçen bir günün ardından bir bardak nane limon içerek iyi bir uyku çekebilirsiniz.

-Kasları gevşettiği için kas ağrıları yaşatan hastalıklara karşı da olumlu yönde etkilidir.

-Hamile kadınlar kusma ve mide bulantısını diğer bireylere karşı daha fazla yaşayabilmektedir. Nane limon bu hastalığı da geçirmektedir.

-İdrar sökücü etkisi vardır. Enfeksiyonları idrar yoluyla atmaya iyi gelmektedir.

-Baş ağrısını gidermektedir. Migren gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

-Soğuk algınlığı ve yüksek ateş gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

-Kilo vermeye yardımcı olduğu için obezite gibi hastalıklarda kullanılmaktadır.

-Kadınlarda meydana gelen adet ağrısını geçirmektedir.

-Aynı zamanda diş ağrısı hastalıklarında da kullanılmaktadır.

Nane Limon Günde Kaç Bardak İçilmeli?

Sağlıklı ve yetişkin bir birey hasta olmadan da günde bir ya da iki fincan nane limon çayı içebilmektedir.

Sadece iki fincandan fazla nane limon tüketilmesi önerilmemektedir. Bunun nedeni ise çok fazla içilen nane limon çayının rahim içi zarı hücrelerini tahrip etmesidir. Bu da elbette ki kadınlarla ilgilidir ve hamile kalmayı zorlaştırmaktadır. Hamile kalma olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden en fazla iki fincan nane limon tüketilmesi doğru olacaktır.

Nane Limon Çayını Kimler Tüketmemelidir?

Nane limon ölçülü bir şekilde tüketilmesi gereken bir bitki çayıdır. Aşırısı zarardır ve hiç bir zaman fazlaya kaçılmamalıdır. Çünkü nane limon çayının bir bardağı bile vücuda çok etkilidir. Hatta fazla tüketilmesi faydadan çok vücuda zarar bile vermektedir.

Bir de nane limon çayını bazı hastalıklardan dolayı içmemesi gereken insanlar vardır. Bu hastalıklara sahip kişilerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir. Örneğin reflüsü olan bir birey nane limon içmemelidir.

Ülser, gastrit gibi mide hastalıkları olan bireylere nane limon tüketmesi önerilmez. Karaciğer yetmezliği ve siroz gibi hastalıklara sahip bireylerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir. Bu hastalıklar interferon tedavisi gerektiren hastalıklardır.

Doğru Nane Limon Çayı Nasıl Yapılır?

Öncelikle nane limon yapmak için taze ya da kuru nane kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi taze nane yapraklı bir bitkidir. Kuru nane ise daha toz halde yer almaktadır. Dolayısıyla çoğu insan kuru nane ile bu çayı yapmayı daha basit görmektedir.

Bir cezveye bir buçuk su bardağı su eklenir. Bu su ocağa alınır. İçine ise ortalama bir tatlı kaşığı kuru nane eklenir. Eğer taze nane kullanılacaksa da bir dal taze nane yeterli olacaktır. Son olarak küçük doğranmış yarım limon da eklenir. Bu şekilde su kaynamaya başlayana kadar pişirilir. Kaynamaya başlayan su hafifçe karıştırılır. Ocağın altı kapatılır. Daha sonra da demleme için üç dakika beklenir. Ardından da nane limon çayı bir süzgeç yardımıyla elenir. Fincana süzülen su alınır.

Nane limon çayını tüketmeden önce isteğe bağlı olarak acılığı gidermek amacıyla bir şeker çay kaşığı şeker eklenebilir. Şeker kullanmak istemeyenler de bir tatlı kaşığı bal ile tatlı hale getirebilir. Nane limon soğuması beklenmeden genelde ılık olarak içilen bir bitki çayıdır. Aynı zamanda aromatik bir tat elde etmek isterseniz bir dilim zencefil de ekleyebilirsiniz.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.