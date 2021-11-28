Trabzonspor'da gündem Luis Nani. Şampiyonluğun açık ara en büyük favorisi olan Trabzonspor, Gervinho'nun sakatlığı sonrası ligi tanıyan, makul maliyetli ve gelir gelmez katkı sağlayabilecek yıldız bir isim almak istiyor. Nani'yi gözüne kestiren Fırtına, temaslara başladı.
Futbol Nani Süper Lig'e dönüyor! Şampiyonluk için gelecek
Orlando City'den ayrıldığını açıklayan Nani şu anda boşta. 35 yaşındaki oyuncu ABD kariyerinde 88 maçta 31 gol 18 asiste imza attı.
Türkiye'ye dönmeye ve şampiyonluk yaşamaya sıcak baktığı öğrenilen Portekizli yıldız, Gervinho'nun boşluğunu dolduracak.
Trabzonspor'da Gervinho'nun çapraz bağları kopmuş ve oyuncu sezonu kapatmıştı.
Trabzonspor takımın ekonomik dengesini bozmayacak ve katkı sağlayabilecek olan Nani ile anlaşma zemini arıyor. Portekiz'den de talipleri olan oyuncu, daha önce 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.
47 maçta 12 gol 13 asistle oynayan Nani, sarı lacivertlilere 6 milyon euro'ya Manchester United'tan gelmiş ve 8.5 milyon euro kazandırarak Valencia'ya transfer olmuştu.
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