Naomi Campbell elbisesi ile büyüledi

Naomi Campbell, cumartesi akşamı Beverly Hills'te gerçekleşen Pre-Grammy galasında beyaz elbisesi ile nefes kesti. 49 yaşındaki süpermodel, zarif ve sade görüntüsü ile galada en çok dikkat çeken isim oldu. Stephane Rolland tasarımı elbisenin göğsünde bulunan taşlarla süslü penceresi ve eteğinde laleyi andıran fırfırları vardı. Naomi Campbell, kısa düz saçları ve parıldayan takılarıyla stilini tamamladı.

Stephane Rolland'ın ilkbahar-yaz 2020 kreasyonundan gelen elbise, şimdilik sadece Naomi Campbell'ın dolabında bulunuyor.