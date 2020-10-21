Magazin Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

Magazin

Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

İngiliz model Naomi Campbell, kapak olduğu Vogue dergisine ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 10:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Jamaika kökenli model Naomi Campbell, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Ortaya çıkarmak gerekli'

Pek çok dergide siyahi olduğu için yer almadığını söyleyen Campbell, “Irkçılığı bastırmak yerine ortaya çıkarıp, ırkçılıkla başa çıkmalılar” dedi.

Kapak olan ilk siyahi kadın

Öte yandan Campbell, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.


İlgili Haberler
Naomi Campbell hakkında bilmeniz gereken 13 gerçekNaomi Campbell havaalanına böyle gittiNaomi Campbell elbisesi ile büyülediNaomi Campbell'dan anlamlı protestoNaomi Campbell siyahi olduğu için otele alınmamış!Naomi Campbell ve Liam Payne birlikte görüntülendi!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Nusret'i rahat bırakın arkadaşlar!
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
21 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Kayınvalide terörü!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Tilki: Sağlam çorabım kalmadı