Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

Jamaika kökenli model Naomi Campbell, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi.

'Ortaya çıkarmak gerekli'

Pek çok dergide siyahi olduğu için yer almadığını söyleyen Campbell, “Irkçılığı bastırmak yerine ortaya çıkarıp, ırkçılıkla başa çıkmalılar” dedi.

Kapak olan ilk siyahi kadın

Öte yandan Campbell, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.







