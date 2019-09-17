İngiltere’de bir süredir bıçaklı saldırı kabusu yaşanıyor. Sadece bu yıl başkent Londra’da bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 109’u buldu. 48 yaşındaki İngiliz süper model Naomi Campbell önceki gün katıldığı davete karnından bıçaklanmış izlenimi yaratan beyaz bir elbise ile katıldı.

Elbisenin üzerindeki kanı temsil eden kırmızı leke ile saldırıları moda diliyle protesto etti.