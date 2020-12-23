Magazin Naomi Campbell'dan sağlıkçılara destek

Naomi Campbell'dan sağlıkçılara destek

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Naomi Campbell'dan sağlıkçılara destek

Yıldız model Naomi Campbell, salgın döneminde çalışan sağlık personeline beslenme kampanyası başlattı. Campbell, New York'taki hastanelere yemek gönderdi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 12:13 Son Güncelleme:
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Jamaika kökenli İngiliz model Naomi Campbell, pandemi döneminde gece gündüz çalışan sağlık personeli için harekete geçti. Campbell, pandemi döneminde New York'taki bir restoran ile anlaşmaya giderek kendi adına beslenme kampanyası başlattı. 50 yaşındaki model, şehirdeki birkaç hastaneye biner kumanyalık hediye yemek gönderdi.

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'Tanrı sizi ve kurtarabileceğiniz her hayatı korusun'

Campbell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla şu ifadeleri kullandı:

"Kendinizi gün ve gün dışında başkalarını kurtarmak için hayatlarınızı riske attığınız için teşekkür ederiz"O zaman, şimdi ve her zaman önemlisiniz. Yaptıklarınız için minnettarız. "Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin. Tanrı sizi ve kurtarabileceğiniz her hayatı korusun."
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