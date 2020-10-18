Futbol Napoli, Juventus karşısında hükmen mağlup oldu

Napoli, Juventus karşısında hükmen mağlup oldu

Futbol

İtalya Serie A 3. hafta maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya gelecekti. Ancak Napoli'deki corona virüs karmaşası ilginç bir olaya neden oldu. Napoli şehrinin yere sağlık yetkilileri takımın karantinada kalması gerektiğini söylediği için Napoli, Torino'ya gitmedi. Ancak federasyon, herhangi bir erteleme talebi olmadığı için Napoli'yi hükmen mağlup saydı ve 1 puanını sildi.

18 Ekim 2020, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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4 Ekim tarihinde Juventus ile Napoli, Torino'da karşı karşıya gelecekti. Napoli'de Zielinski ve Eljif Elmas'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından ötürü bir karmaşa yaşandı. Şehrin ve kulübün sağlık yetkilileri, tüm takımın karantinada kalması gerektiğini söyledi.

Ancak UEFA ve İtalya Futbol Federasyonu'nun kuralları gereği en az 1 kaleciyle beraber 13 kişiyi tamamlayan her takım sahaya çıkmakla yükümlü. Napoli bu şartı sağlamasına rağmen sahaya çıkmayınca puan silme ve hükmen mağlubiyet cezası aldı.

Napoli Başkanı Laurentiis ise seyahat yasakları olduğu için Torino'ya gidemediklerini açıklayarak karara itiraz edileceğini duyurdu. Konunun Napoli'deki sağlık yetkilileri ve UEFA ile federasyon arasında bir anlaşmazlık olabileceği öngörülüyor.

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