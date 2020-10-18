Napoli, Juventus karşısında hükmen mağlup oldu

4 Ekim tarihinde Juventus ile Napoli, Torino'da karşı karşıya gelecekti. Napoli'de Zielinski ve Eljif Elmas'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından ötürü bir karmaşa yaşandı. Şehrin ve kulübün sağlık yetkilileri, tüm takımın karantinada kalması gerektiğini söyledi.

Ancak UEFA ve İtalya Futbol Federasyonu'nun kuralları gereği en az 1 kaleciyle beraber 13 kişiyi tamamlayan her takım sahaya çıkmakla yükümlü. Napoli bu şartı sağlamasına rağmen sahaya çıkmayınca puan silme ve hükmen mağlubiyet cezası aldı.