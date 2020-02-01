Napoliten makarna sosu tarifi: Napoliten makarna sosu nasıl yapılır?

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Napoliten makarna sosu tarifi

Napoliten makarna sosu malzemeleri

- 50 gr tereyağı

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 500 gr rendelenmiş domates

- 500 gr küp şeklinde doğranmış domates

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 3 adet dilimlenmiş çarliston biber

- 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

Napoliten makarna sosu yapılışı:

Tereyağını tencerede kızdırın. Yağ kızınca küp şeklinde kesilmiş domatesleri ilave edip 1 dakika karıştırın. Sarımsağı ve çarliston biberi ekleyerek 5 dakika daha karıştırın. Domates sosunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edip bir taşım kaynatın ve ateşi kısın. Kısık ateşte oldukça koyu bir sos elde edinceye kadar pişirip ateşten alın. İnce kıyılmış maydanozu üzerine serpip servise sunun.