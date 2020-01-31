Napolyon hayranı cani profesör, akıllı çıktı
Rusya'nın en ünlü profesörlerinden Oleg Sokolov, birlikte yaşadığı sevgilisi Anastasia Yeshchenko'yu vahşice öldürmüş ve cesedinin parçalarını nehre atmaya çalışırken yakalanmıştı. Sokolov'un akli denge soruşturması tamamlandı. Uzmanlar Sokolov'un hiçbir sorunu olmadığını ve akli dengesinin yerinde olduğunu belirtti.
31 Ocak 2020, Cuma 07:53 Son Güncelleme:
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Fransız İmparator Napolyon kostümleriyle gezen Rusya’nın ünlü tarihçisi Oleg Sokolov (63), iki ay önce sevgilisi Anastasia Yeshchenko’yu (24) öldürüp parçalara ayırmış, cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşünce yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan Sokolov’un akli denge soruşturması tamamlandı. Psikiyatrlar hiçbir sorunu olmadığına ve cezai ehliyeti olduğuna hükmetti. Sokolov, canavarca hisle cinayetten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Sokolov, sevgilisi Yeshchenko’ya da Napolyon’un büyük aşkı ‘Josephine’in adıyla hitap ediyordu.
Anastasia Yeshchenko
Cam kafesli önlem
Kasım ayında mahkemeye çıkarılan cani profesör Oleg Sokolov, cinayeti canavarca işlediği için mahkemeye cam kafeste çıkarıldı. Sokolov’un kendisini “Önce Anastasia bana bıçakla saldırdı. Normal değildi, zamanla korkunç birine dönüştü” sözleriyle savundu.
#olayıngeçmişi
- Rusya’nın St Petersburg kentinde acil yardım ekipleri Moyka Nehri’nde yaşlı bir adamı boğulmak üzereyken kurtardı.
- Hastaneye kaldırılan adamın çantasından iki kesik el çıktı. Kurtarılan adam ülkenin 63 yaşındaki en ünlü tarih profesörü Oleg Sokolov’du.
- Kesik eller, Sokolov’un birlikte yaşadığı öğrencisi Anastasia Yeshschenko’ya ait çıktı.
- Anastasia’nın işkence gördükten sonra testereyle kesilmiş başı ve parçalanmış bedeni de profesörün evinde bulundu.
- Sokolov, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.
- Sokolov cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşmüştü.
- 11 yıl önce yine bir kadın öğrencisinin profesörü kendisine eziyet etmekten ve parçalara ayırarak öldürmekle tehditten polise şikayet ettiği ama olayın üstünün kapatıldığı öğrenildi.
- Oleg Sokolov, ilk mahkemesine cam bir kafesin içinde çıktı.