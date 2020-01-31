Napolyon hayranı cani profesör, akıllı çıktı

Fransız İmparator Napolyon kostümleriyle gezen Rusya’nın ünlü tarihçisi Oleg Sokolov (63), iki ay önce sevgilisi Anastasia Yeshchenko’yu (24) öldürüp parçalara ayırmış, cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşünce yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan Sokolov’un akli denge soruşturması tamamlandı. Psikiyatrlar hiçbir sorunu olmadığına ve cezai ehliyeti olduğuna hükmetti. Sokolov, canavarca hisle cinayetten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Sokolov, sevgilisi Yeshchenko’ya da Napolyon’un büyük aşkı ‘Josephine’in adıyla hitap ediyordu.

Anastasia Yeshchenko

Cam kafesli önlem

Kasım ayında mahkemeye çıkarılan cani profesör Oleg Sokolov, cinayeti canavarca işlediği için mahkemeye cam kafeste çıkarıldı. Sokolov’un kendisini “Önce Anastasia bana bıçakla saldırdı. Normal değildi, zamanla korkunç birine dönüştü” sözleriyle savundu.

#olayıngeçmişi

Rusya’nın St Petersburg kentinde acil yardım ekipleri Moyka Nehri’nde yaşlı bir adamı boğulmak üzereyken kurtardı.

Hastaneye kaldırılan adamın çantasından iki kesik el çıktı. Kurtarılan adam ülkenin 63 yaşındaki en ünlü tarih profesörü Oleg Sokolov ’du.

’du. Kesik eller, Sokolov’un birlikte yaşadığı öğrencisi Anastasia Yeshschenko ’ya ait çıktı.

’ya ait çıktı. Anastasia’nın işkence gördükten sonra testereyle kesilmiş başı ve parçalanmış bedeni de profesörün evinde bulundu.

Sokolov, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Sokolov cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşmüştü.

11 yıl önce yine bir kadın öğrencisinin profesörü kendisine eziyet etmekten ve parçalara ayırarak öldürmekle tehditten polise şikayet ettiği ama olayın üstünün kapatıldığı öğrenildi.

Oleg Sokolov, ilk mahkemesine cam bir kafesin içinde çıktı.



