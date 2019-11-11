Napolyon hayranı profesör, sevgilisini öldürdü

Rusya’nın St Petersburg kentinde acil yardım ekipleri cumartesi sabahı Moyka Nehri’nde yaşlı bir adamı boğulmak üzereyken kurtardı. Hastaneye kaldırılan adamın çantasından iki kesik el çıktı. Kurtarılan adam ülkenin 63 yaşındaki en ünlü tarih profesörü Oleg Sokolov’du . Sokolov, Rusya’nın en saygın okullarından St Petersburg Üniversitesi’nde Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. Kesik eller, Sokolov’un birlikte yaşadığı öğrencisi Anastasia Yeshschenko’ya (24) ait çıktı.

Parçaları profesörün evinden çıktı

Anastasia’nın işkence gördükten sonra testereyle kesilmiş başı ve parçalanmış bedeni de profesörün evinde bulundu.

Anastasia Yeshschenko

Sokolov, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. Sokolov cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşmüştü.

Tarihe katkılarından ötürü Sokolov’a 2003’te Fransa’da Onur Madalyası verilmişti.

Yakınları, kendini Napolyon sanan Sokolov’un, son zamanlarda Anastasia’ya da Napolyon’un büyük aşkı İmparatoriçe ‘Josephine’in adıyla seslendiğini, kendisine de ‘Efendimiz’ diye hitap edilmesini istediğini söyledi.

Oleg Sokolov, Moyka Nehri’nde donmak üzereyken sabaha karşı bulundu.

Başka bir öğrencisini 'parçalamakla' tehdit etmiş

11 yıl önce yine bir kadın öğrencisinin profesörü kendisine eziyet etmekten ve parçalara ayırarak öldürmekle tehditten polise şikayet ettiği ama olayın üstünün kapatıldığı öğrenildi.

Napolyon'un büyük aşkı

Fransa’nın Avrupa’ya korku salan komutanı Napolyon Bonapart, 1795’te tanıştığı bir çiftçi kızına aşık olmuştu. Saraya uygun olmamasına rağmen 6 yaş büyüğü, dul ve çocuklu Marie Rose’a tutkusu dillere destandı.

Ona, ‘Josephine’ adıyla hitap ediyordu. 1796’da evlenmişler, 1804’te Fransa İmparatoru ilan edilmesiyle Josephine de imparatoriçe olmuştu. Ancak savaşlar yüzünden ayrı kalan çiftin arasına soğukluk girmişti. Çocukları olmayan çift, 1810’da boşansa da Josephine, Napolyon’un son nefesini verirken ağzından çıkan son söz olmuştu.

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