Eşsiz muhallebisi ve milföy hamuruyla tadına doyamayacağınız Napolyon tatlısı tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Napolyon tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Napolyon tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

NAPOLYON TATLISI TARİFİ

Napolyon tatlısı malzemeler

1 lt süt

6 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket krema

Karameli için:

1 çay bardağı şeker

3 çay bardağı su

1, 5 yemek kaşığı nişasta

1 paket şekerli vanilin

Üzerine:

2 adet milföy

NAPOLYON TATLISI YAPILIŞI

Muhallebisi için krema ve vanilin haricindeki malzemeleri tencereye alıyoruz ve ara ara karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Kıvam alınca ocağı kapatıyoruz krema ve şekerli vanilini ekleyip çırpıcıyla çırpıyoruz. Kuplara paylaştırıyoruz dilerseniz borcama da yayabilirsiniz. Fırına milföyleri koyuyoruz ve kızardıktan sonra fırından çıkarıyoruz.

Karamel için 1 çay bardağı şekeri tencereye alıyoruz düşük ısıda eriyinceye kadar tutuyoruz rengi dönmeye başlayınca karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. 1 çay bardağı suyu dikkatlice döküyoruz sıçrayabilir hemen tencerenin kapağını kapatabilirsiniz suyunu geri kalanında nişastayı karıştırıyoruz şeker tekrar eriyince nişastalı suyu tencereye döküyoruz. Kıvam buluncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra kuplardaki veya borcamdaki tatlının üzerine yayıyoruz. Servis edeceğimiz zaman üzerine milföyü küçük küçük parçalıyoruz.



