Paris'teki Drouot müzayede evi, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın sürgündeyken giydiği çizmeleri açık artırmaya çıkardı. Siyah deri çizmelerin, Napolyon'un 1815'te Waterloo Savaşı'nı kaybettikten sonra yaşamak zorunda kaldığı Güney Atlantik adası olan Saint Helena'daki sürgününde giyildiği söyleniyor. Çizmelerin 88 bin dolara satılması bekleniyordu ancak, sürpriz bir şekilde beklentiyi aşarak 128 bin dolara alıcı buldu. Müzayede evi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Napolyon'un meşhur botları 128 bin dolara satıldı. İmparator'un hala birçok hayranı var' dedi. Müzayede evinin internet sitesinden yapılan başka bir açıklamada ise, Napolyon'un St. Helena'da giydiği çizmelerin, adada Napolyon'a eşlik eden ve yakın arkadaşı olan General Henri Bertrand tarafından, heykeltıraş Carlo Marochetti'ye Napolyon'un atlı bir heykelini yapmasında örnek alması için ödünç verildiği belirtildi.

Açık arttırmacı Alexandre Giquello tarafından yapılan açıklamada, 'Napolyon'un botları, günümüz ölçüsünde 40'a karşılık geliyor. Napolyon'un kısa olduğu iddiaları vardı ancak Napolyon 1,68'di ve o zamanlar bu boy kısa sayılmazdı' dedi.

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