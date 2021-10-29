Fransa’nın 19’uncu yüzyıl hükümdarı İmparator Napolyon’un eşi Josephine için hazırlattığı taçlar satılıyor. İngiliz bir ailenin koleksiyonunda bulunan iki taç ve bir mücevher seti, Cenevre’deki Sotheby’s müzayede evinde aralıkta açık artırmaya çıkarılacak. Taçların 355 ila 600 bin Euro’ya alıcı bulması bekleniyor. Tarak, kemer süsü ve küpeden oluşan mücevherlerle birlikte satış milyona yaklaşacak. Tarihçiler bu taçlar ve mücevherlerin, Napolyon’un tahttaki gücü için tarihi önemde olduğunu söylüyor.

ANTİK ROMA VURGUSU

Altı yıl boyunca imparatoriçelik yapan Josephine, bu süreçte 25 milyon frank değerinde mücevher ve kıyafet satın aldı. Bu harcamaları, halkın gözüne iyi görünmek için yaptı. 1808’de Paris’te bir kuyumcuya sipariş edilen taçların tasarımını Napolyon yönetti.

Napolyon, taçların Antik Roma kültüründen semboller taşımasını istiyordu. Napolyon, ülkenin tarihi geçmişini kılık kıyafette taşımanın Fransız Devrimi’nden yeni çıkmış halka güven vereceğini umuyordu.

İmparatoriçe Josephine’in (1763-1814) en büyük zevklerinden biri mücevherlerini her akşam şato kadınlarına göstermekti.

Altın kabartmalı tacın üzerinde Zeus, Dionysus, Medusa gibi Antik Roma kültürünün mitolojik kahramanları işli.