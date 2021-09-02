Narın faydaları saymakla bitmiyor. Nar ağacı meyve vermeye başlamadan önce eşsiz güzellikle çiçekler açar. Peki, nar çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Nar çiçeği hikayesi nedir? Nar çiçeği hakkında bilinenler...

NAR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Nar fidanı bakımı yapmak basit bir işlemdir. Bakım için gerekli sulama ve ilk tutunma aşaması sonrasında gübreleme işlemi yeterli olacaktır. Fakat nar fidanı ağaca dönüştüğü andan itibaren daha çok bakım istemektedir. Çünkü nar ağır bir meyvedir ve olgunlaşma döneminde dallarına mutlaka destek sağlanmalıdır. Aksi halde dallar kırılabilir.

NAR ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Nar ağacı çiçek açtıktan belirli bir süre sonra meyve verir.

NAR ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



