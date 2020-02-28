Hastalıkların çoğalmasıyla birlikte doğal takviyeleyici besler tüketmeye özen göstermeye başladık. Şifa deposu olan nar da bol bol tüketmemiz gereken besinler arasında yer alıyor. Durum böyle olunca nar nasıl ayıklanır ve pratik nar soyma yöntemleri merak konusu oluyor. Eğer nar nasıl ayıklanır yada pratik nar soyma yöntemleri arıyorsanız "nar nasıl ayıklanır, pratik nar soyma yöntemi" detaylar haberimizde.

Nar nasıl ayıklanır? Pratik nar soyma yöntemi

Narı düz bir zeminde elinizle çok hafif bastırarak yuvarlayınız. Narı önce ortadan ikiye bölmeli ve taneli kısmı avuç içinize gelecek şekilde elinize yerleştirmelisiniz. Daha sonra diğer elinize bir tahta kaşık alıp dış kabuğuna vurarak nar tanelerinin düşmesini sağlayın.

Narı dilimlere ayırdıktan sonra su dolu bir kabın içinde kabuklu kısımları yukarı bakacak şekilde bir süre bekletin. Beyaz kısımların nar tanelerinden kolayca ayrıldığını ve su yüzüne çıktığını göreceksiniz.

İlgili Haberler Domates kabuğu kolayca nasıl soyulur? Domates kabuğunu pratik soyma yöntemleri