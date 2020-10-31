Tam vakti: Nar şerbeti tarifi

Şık sunumlar eşliğinde ikram edebileceğiniz enfes bir içecek olan nar şerbeti tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için nar şerbeti tarifi arıyor ya da nar şerbeti nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nar şerbeti yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Nar şerbeti tarifi

Nar şerbeti malzemeleri

1,5 kilogram nar

2 litre su

1,5 su bardağı şeker

4-5 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

5-6 dilim limon

Nar şerbeti yapılışı

Narları temizleyin ve şeker ile birlikte geniş bir tencereye alın. Temizlediğiniz narları bir kaşıkla ezin ve şekere yedirin. Su, karanfil, tarçın ve limon dilimlerini ilave edip ocağa koyun. Orta ateşte 10-15 dakika kadar kaynatın, sonra altını kapatın ve soğumaya alın. Şerbeti tel süzgeçten geçirin ve buzdolabında soğuyana kadar bekletin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.



