Nar zehirler mi? Narın kritik 4 yan etkisi

En dayanıklı meyvelerden biri olan nar toplandıktan sonra uzun süre bekleyebilme özelliği ile tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun nardan zehirlendiğinin iddia edilmesi dikkatleri bu meyvenin üzerine çekti. En lezzetli meyvelerden birinin nasıl olumsuz etkileri olabilir? Narlar genellikle güvenli ve son derece besleyici olsalar da, bazı kişilerde istenmeyen etkilere neden olabilir. Peki, narın olası yan etkileri nelerdir?

Alerjiye neden olabilir

Narın yan etkilerinden en ciddi olanı da budur. Nadir olmasına rağmen, nar alerjileri hayatı tehdit edebilir. Nar yedikten sonra herhangi bir alerjinin işaretini vücudunuzda beliriyorsa ciddiye alın. Bu alerjilerin belirtileri kaşıntı, şişme, boğazda tahriş, mide ağrısı ve kurdeşendir. Ciddi durumlarda, nefes darlığı, nefes darlığı, boğaz ve dil şişmesi ve hatta anafilaktik şok yaşanabilir.

Yapılan bir çalışmada, hasta narın içilmesinden sadece 10 dakika sonra kulak şişmesi, cildin kızarması ve kaşıntı geliştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda hastanın elma ve huş polenine alerjisi olduğunu buldu.

Narın bazı ilaçlar ile etkileşimi olabilir

Narın kullandığınız ilaçlarla bir etkileşimi olabilir. Bu nar ile ilgili başka bir ciddi yan etkidir. Nar, belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir ve istenmeyen yan etkilere neden olabilir. İlaç kullanıyorsanız doktorunuza hangi meyve veya sebzeleri tüketemeyeceğinizi mutlaka sormalısınız. Narın özellikle tansiyon ilaçları ile etkileşime girdiğine dair çalışmalar bulunuyor.

Kan basıncını çok fazla düşürebilir

Yapılan çalışmalar narın tansiyon seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor. Bu çoğu insan için iyi bir haber. Ancak tansiyon düşüklüğü veya tansiyon seviyesindeki kontrolsüz dalgalanmalara sahip bireylerin narlardan uzak durmaları gerekir. Bu, narın ameliyat sırasında da sorunlara neden olmasının bir nedenidir. Bu nedenle, planlanmış bir ameliyattan en az iki hafta önce nar alımını durdurun.

Gebelikte alerjiye neden olabilir

Herhangi bir alerjik reaksiyon öykünüz varsa, doktorunuzla temasa geçmeniz gerekiyor. Bunlar narların muhtemel kötü etkilerinden bazıları.

Nar alerjiniz varsa ne yapmalısınız?

Öncelikle narı yemeyi bırakın. Tıbbi yardım alın. Eğer semptomlarınız cilt rahatsızlığı içeriyorsa, bölgeyi ovalamayın veya çizmeyin. Ayrıca, bölgeyi daha fazla tahriş edeceğinden sabun veya suyla uzun süre yıkamayın. Nazikçe bir cilt losyonu veya merhem sürün bu da cildin nemini korumaya yardımcı olur. Ayrıca bol kıyafetler giyin.

Başka şiddetli reaksiyon durumunda, hemen doktora başvurun. Göğüs ağrısı, uyuşukluk, konfüzyon, bayılma ve hırıltılı diğer semptomlara dikkat etmeniz gerekiyor.