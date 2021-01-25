Magazin Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.

Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.

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Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.

PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Google ve Yahoo'ya açtığı dev tazminat davasını kazandığını açıkladı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Nara daha önce Google ve Yahoo'ya aramalarda çıkan seks kasedi iddialarıyla ilgili dava açmıştı. Seks kasedi iddialarını kesin olarak yalanlayan ve yanlış içerik nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı.

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Önceki gün takipçileriyle Instagram'dan soru-cevap yapan Nara bu davayla ilgili soruya cevap verdi.Bir takipçisi Nara'ya kendisini seks videosunu içinde gösteren Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davaya kazandığı iddialarını doğruluğunu sordu.Nara ise bir ekran görüntüsüyle 'Doğru' cevabını verdi.

Avukatından mesaj 

Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara "Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı. Pornografik ve cinsel içerikli sitelere bağlantı kurmasına da izin veren mahkeme, kararında, mağdurun itibarını ve onurunu hiç şüphesiz baltalayan ciddi zararı vurguluyor" ifadelerine yer verdi.

Tazminat miktarı belli değil

Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.


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