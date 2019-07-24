Narkotik köpeğinden kaçamadılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'nın olduğu araçta Narkotik detektör köpeği Eko tarafından yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA