Türkiye Narman Belediyesinden ilk defa atanmak üzere memur alacak

Narman Belediyesinden ilk defa atanmak üzere memur alacak

Türkiye

Narman Belediyesinden ilk defa atanmak üzere memur alacak

Erzurum İli Narman Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını açıkladı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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