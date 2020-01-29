Narsistlerin uyguladığı 6 yıkıcı ayrılık yöntemi
Narsist insanlar, kendilerine tapmaları ile bilinirler. Onlar için dünyadaki en önemli varlık kendileridir ve bu uğurda herkesi ezip geçebilirler. Yalnızlığın onlar için bir önemi yoktur ve insanları oyuncak etmeyi iyi bilirler. Eğer narsist olduğunu düşündüğünüz biriyle birlikteyseniz, yıkıcı bir ayrılığa hazır olmanız gerekir. Zira narsist biriyle ömür geçmez. Narsist insanlar, ayrılırken bazı yıkıcı taktikler de uygular. Bu yüzden en iyisi gitmelerine izin vermek ve onları asla umursamamaktır.
29 Ocak 2020, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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Narsistlerin kalpsiz olması sürpriz bir durum değil. Genellikle narsistlerin toplumdaki varlığını yanlış anlayabiliriz. Asla narsist biriyle karşılaşmayacağınızı düşünseniz de, kesinlikle bir gün karşılaşacaksınız. Hatta onlardan biriyle çıkacaksınız da! Elbette, hayatınız üzerinde bıraktıkları etki yıkıcı olacak, o kadar ki sizi kalıcı olarak etkilemesi bile mümkün. Narsistlerin hayatımıza girmesini ya da çıkmasını engelleyemesek de, kendimizi en kötüsüne hazırlayabiliriz.
1-Ani değişimler
Narsistler, birinden ayrıldıktan hemen sonra kendilerine yeni birini bulabilirler. Bir narsistten ayrıldıysanız, yerinize hemen birini bulduğunu siz de göreceksiniz.
2-Sizi herkese kötüler
Eğer bir narsistten ayrıldıysanız, sizi hemen diğer insanlara kötülediğini ve yalanlar söylediğini duymaya hazır olmalısınız.
3-Sizi suçlayacak
Narsistler tabii ki herhangi bir nefretin merkezi haline gelmezler. Kendilerini iyi göstermek için ayrılığı sizin üzerinize yıkacaklar.
4-Görmezden gelmeye başlar
Bir narsisist sizi terk etmeyi planlıyorsa, sizi görmezden gelmeye ve yokmuşsunuz gibi davranmaya başlayabilirler. Hatta sizin hiç var olmadığınızı düşünebilirler.. Durum her ne olursa olsun, bırakın gitsinler.
5-Ayrılır, barışır, tekrar ayrılırlar
Sizin için duyguları bir anda değişir. Sizi sevip sevmediğini anlamanız zorlaşabilir. Akıl sağlığınızı korumak için size bunu yapan kişiyi tek kalemde silin! Bu sizin iyiliğiniz için.
6-Aşk onların en büyük silahı
Eğer narsist partnerinizle iyi bir cinsel yaşamınız varsa, onu bir silah olarak kullanacağından emin olabilirsiniz. Onu istediğinizi fark ettiği zaman hemen kendini geri çekecek ve daha fazla istemenizi sağlayacaklardır. Yani sizi parmağında oynatacak. Unutmayın, oyuncak değilsiniz!