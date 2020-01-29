Narsistlerin uyguladığı 6 yıkıcı ayrılık yöntemi

Narsistlerin kalpsiz olması sürpriz bir durum değil. Genellikle narsistlerin toplumdaki varlığını yanlış anlayabiliriz. Asla narsist biriyle karşılaşmayacağınızı düşünseniz de, kesinlikle bir gün karşılaşacaksınız. Hatta onlardan biriyle çıkacaksınız da! Elbette, hayatınız üzerinde bıraktıkları etki yıkıcı olacak, o kadar ki sizi kalıcı olarak etkilemesi bile mümkün. Narsistlerin hayatımıza girmesini ya da çıkmasını engelleyemesek de, kendimizi en kötüsüne hazırlayabiliriz.

1-Ani değişimler

Narsistler, birinden ayrıldıktan hemen sonra kendilerine yeni birini bulabilirler. Bir narsistten ayrıldıysanız, yerinize hemen birini bulduğunu siz de göreceksiniz.

2-Sizi herkese kötüler

Eğer bir narsistten ayrıldıysanız, sizi hemen diğer insanlara kötülediğini ve yalanlar söylediğini duymaya hazır olmalısınız.

3-Sizi suçlayacak

Narsistler tabii ki herhangi bir nefretin merkezi haline gelmezler. Kendilerini iyi göstermek için ayrılığı sizin üzerinize yıkacaklar.

4-Görmezden gelmeye başlar

Bir narsisist sizi terk etmeyi planlıyorsa, sizi görmezden gelmeye ve yokmuşsunuz gibi davranmaya başlayabilirler. Hatta sizin hiç var olmadığınızı düşünebilirler.. Durum her ne olursa olsun, bırakın gitsinler.

5-Ayrılır, barışır, tekrar ayrılırlar

Sizin için duyguları bir anda değişir. Sizi sevip sevmediğini anlamanız zorlaşabilir. Akıl sağlığınızı korumak için size bunu yapan kişiyi tek kalemde silin! Bu sizin iyiliğiniz için.

6-Aşk onların en büyük silahı

Eğer narsist partnerinizle iyi bir cinsel yaşamınız varsa, onu bir silah olarak kullanacağından emin olabilirsiniz. Onu istediğinizi fark ettiği zaman hemen kendini geri çekecek ve daha fazla istemenizi sağlayacaklardır. Yani sizi parmağında oynatacak. Unutmayın, oyuncak değilsiniz!



